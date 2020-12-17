Согласно данным социологического исследования Центра Разумкова, НАБУ и САП не доверяет 70% украинцев. При этом полностью им доверяет менее 2% опрошенных респондентов, что меньше статистической погрешности.

70% опрошенных респондентов не доверяют Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом говорится в опубликованных результатах социологического исследования, проведенного Центром Разумкова в рамках исследовательского проекта «Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы».

Согласно его результатов, 70% украинцев не доверяют НАБУ и САП. Из них НАБУ полностью не доверяют 36,6% опрошенных, скорее не доверяют 33,4%, а полностью доверяют лишь 1,6%. В свою очередь САП полностью не доверяют 37% опрошенных, скорее не доверяют 33%, а полностью доверяют лишь 1,5% опрошенных респондентов.

Социологическое исследование выполнялось в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова «Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы». Исследование проводилось методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, что при бюджете в 0,9 млрд грн в год в этом году 700 работников НАБУ вернули только 75,5 млн возмещенных убытков грн в государственный бюджет. При этом зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех работников правоохранительных органов Украины. В среднем на содержание одного сотрудника НАБУ государство тратит 1,32 млн грн в год.

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Автор: УНИАН