На появление надписей отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На въезде в оккупированный Россией Симферополь появились надписи в поддержку Крымской платформы, которая пройдет в Киеве 23 августа.

Об этом 5 августа в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, опубликовав соответствующие фото надписей.

"Сегодняшние фотографии с временно оккупированного РФ Крыма: надписи в поддержку Крымской платформы, сделанные на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары", – отметил он.

На появление надписей в Facebook отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас находится в Вашингтоне.

Читайте такжеКулеба озвучил главную цель "Крымской платформы" (видео)Он отметил, что количество участников Крымской платформы возросло – в Киев приедут делегаты 32 стран мира.

Крымская платформа: что известно

Украинские власти инициировали создание международной платформы по деоккупации Крыма.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях:

первый – политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств;

второй – уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны;

третий – межпарламентский;

четвертый – уровень неправительственных экспертов.

Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Учредительный саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Автор: Катерина Шварц