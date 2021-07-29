Первой открытой зоной будущего спортивного кластера станет урбан-парк - он начнет принимать посетителей уже этим летом.

В четверг, 29 июля, была презентована концепция спортивного кластера на ВДНГ в Киеве, который создают в рамках программ Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

Весь кластер займет 22 гектара территории ВДНГ, и уже в этом году проект будет реализован на 11 гектарах, сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

Концепцию будущего кластера разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом, рассказал Тимошенко. При этом особый акцент во время проектирования кластера делался на создание безбарьерного пространства.

"В инфраструктуру будущего кластера вошли: беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом, оборудованные зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейтпарк и многое другое", - отметил он.

Первой открытой зоной будущего спортивного кластера станет урбан-парк - он начнет принимать посетителей уже этим летом.

"Пространство урбан-парка будет предназначено прежде всего для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, реализации спортивных проектов и медийных мероприятий", - пояснил Тимошенко.

По его словам, важной частью пространства станет также пространство под названием Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов и известных атлетов, артистов и команды.

"В дальнейшем президент ставит задачу создавать такие крутые спортивные объекты в каждой области. Спорт и здоровье становятся новым трендом в Украине", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках новой президентской программы "Здоровая Украина" планируется создание 873 "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого в различных населенных пунктах страны.

Автор: Григорий Бондарь