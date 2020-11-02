Инициаторы проекта рассказывают, что идея создания «Школа инфо» возникла не случайно, ведь в период пандемии есть большой запрос на проверенные данные.

Институт когнитивного моделирования вместе с офисом мессенджера Viber недавно запустил сообщество «Школа инфо», в котором публикуют информацию об обучении в период пандемии. За первые сутки на сообщество подписались более 780 000 участников.

Инициаторы проекта рассказывают, что идея создания «Школа инфо» возникла не случайно, ведь в период пандемии есть большой запрос на проверенные данные, 780 000 подписчиков за сутки являются тому подтверждением.

«С начала коронавирусной пандемии наша команда запустила проект «Коронавірус_інфо» с аудиторией более чем 3 млн украинцев в Viber и Telegram. Это был ответ на вызов касательно получения достоверной информации о вирусе и борьбы с фейками. С началом учебного года мы увидели подобный вызов в сфере образования. Информации было много, она быстро менялась, и возникала путаница. Начинается или нет обучение? Оно онлайн или офлайн? Закроют ли школу? Поэтому мы создали сообщество, чтобы родители получали достоверную информацию о работе украинских школ в период пандемии прямо в мессенджере Viber», - сказал основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

Он подчеркнул, что количество подписчиков за первые сутки достигло 780 тысяч, что уже является успехом, доказывает актуальность проекта и заинтересованность украинцев в данной теме. «В дальнейшем мы планируем усиливать борьбу с фейками и по другим направлениям», - отметил Березенко.

СЕО Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая подчеркнула: «Как мама второклассника, я понимаю, насколько сложно найти понятную информацию об обучении. Чтобы облегчить жизнь родителям, мы решили создать «Школа инфо». В группе публикуют образовательные новости, рекомендации от учителей, советы для родителей. Все, что нужно знать об обучении в пандемию, - в одном сообществе. Просто и доступно, без лишней бюрократии и сложностей».

Павелецкая сообщила, что сейчас Институт когнитивного моделирования ведет переговоры с Министерством образования и науки Украины, чтобы наладить эффективную работу проекта и усилить коммуникацию в сфере образования. «Таким образом подписчики «Школа инфо» смогут получать верифицируемую МОН информацию в своем смартфоне», - рассказывает она.

В сообществе также публикуют другие образовательные новости и рекомендации для родителей и учеников. За каждой из рубрик для удобства закреплен отдельный цвет: голубые картинки показывают, что в постах рассказывают о важных нововведениях, оранжевые вижуалы сопровождают советы от учителей, зеленые - рекомендации для родителей, красные - опровержение фейковых новостей.

Чтобы присоединиться к сообществу, переходите по ссылке: https://vb.me/school_info.

Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры, Минздрава в вопросах коронавируса. В партнерстве с Facebook общей информационной кампанией по пандемии было охвачено 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google - 6,7 млн. ИКМ создал крупнейшее в Украине и 4-е в мире сообщество в Viber и Telegram «Коронавірус_інфо», оно в целом насчитывает 3,5 млн подписчиков. Также Институт запустил информационную кампанию #залишайсясвідомим, создал национальную платформу бесплатной психологической поддержки «Розкажи мені», Viber-сообщество «Школа_інфо».

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Автор: УНИАН