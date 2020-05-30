Отказываются декларировать посылки: на украинско-венгерской границе образовалась очередь из микроавтобусов (фото)

В Государственной таможенной службе Украины заявили, что в зоне таможенного поста "Тиса" находится около 25 микроавтобусов.

На украинско-венгерской границе на КПП «Тиса» образовалась очередь из десятков микроавтобусов, которые не могут пересечь украинскую границу.

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Как пишет m-studio.net.ua, люди 35 часов не могут попасть в Украину, по ту сторону границы уже очередь из более 300 микроавтобусов, которые продолжают прибывать.

“Водители возмущены - не пропускают передачи, которые ранее перевозили, а тут без предупреждения запретили”, - говорится в сообщении.

В Государственной таможенной службе Украины заявили, что в зоне таможенного поста "Тиса" находится около 25 микроавтобусов.

“По состоянию на 15:00 30 мая в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Чоп-Захонь" таможенного поста "Тиса" находилось около 25 микроавтобусов. В каждом из них находилось от 3 до 9 пассажиров”, - говорится в сообщении.

Таможенники отмечают, что работают с соблюдением требований действующего законодательства и не осуществляют никаких дополнительных проверок или операций, кроме определенных законом.

“Пассажиры, которые придерживались требований к перемещению товаров через таможенную границу Украины беспрепятственно пересекли его. Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы к таможенному контролю. Составлено несколько карт отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях”, - сообщают в ведомстве.

Таможенники добавляют, что проблемой является отсутствие необходимых документов для перемещения посылок у граждан. “Так, например, отсутствуют перечни товаров, перемещаемых в посылках и соответствующие таможенные декларации CN23. В отдельных водителей есть договоры, заключенные с почтовыми операторами, однако налицо превышение ограничений относительно перемещения продуктов питания или стоимости товаров свыше нормы (определены в ч. 1 ст. 374 ТКУ)”, - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отмечают, что всем "перевозчикам" было предложено задекларировать товары в соответствии с требованиями Таможенного Кодекса, а ограниченные к перемещению товары - сдать на склад таможенного органа. И добавляют, что “обеспечить возврат транспортных средств невозможно через карантинные ограничения относительно въезда на территорию Венгрии украинцев”.

“Пока что ни один из водителей не согласился на законные условия пересечения границы. К сожалению, пребывание их на таможенном посту усложняет пересечение границы другим категориям граждан. Таможня, со своей стороны, усилила смены на Тисе дополнительными работниками, чтобы минимизировать неудобства другим гражданам”, - отметили таможенники.

Также пресс-служба сообщила, что мобильные группы из числа сотрудников Нацполиции и СБУ находятся за пределами пункта пропуска.

Как сообщал УНИАН, согласно решению правительства, с 29 мая дополнительно возобновлена работа 66 пунктов пропуска различной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны. Вместе с тем, пункты пропуска, которые размещены на границе с сопредельными странами, могут полноценно функционировать только при условии восстановления пропуска с обеих сторон границы.

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