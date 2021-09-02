Судья и его сообщница получили 2 тысячи долларов взятки.

Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему председателю Козовского райсуда Тернопольской области и адвокату, которых разоблачили на получении взятки.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По приговору суда бывшему судье назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет с конфискацией имущества.

Его сообщницу приговорили к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года с конфискацией половины принадлежащей ей имущества.

В САП напомнили, что 2 тыс. долларов судья и его сообщница получили за вынесение решения в пользу третьего лица об отказе в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене его освобождения от наказания с испытанием.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

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Автор: Светлана Закелова