Украинские военные заверили, что готовы оборонять украинцев.

Украинские военные на Светлодарской дуге в День Единения подняли государственный флаг. Бойцы также спели гимн.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В 10:00 звучал гимн, а в штабах торжественно поднимали флаги. По словам бойцов, в ночь с 15 на 16 февраля были на стороже.

"Каждый день мы чувствуем помощь украинского народа. Каждый день нас поддерживают, нас обеспечивают, в нас верят, поэтому мы не можем подвести своих близких и родных. Мы до конца будем защищать наше будущее", - говорится в сообщении.

Военные сегодня развернули не только сине-желтый флаг Украины, но и красно-черный боевой флаг украинского войска, чтобы показать всем украинцам, что они всегда рядом. В момент, когда начали петь гимн Украины, по соседним позициям начала работать артиллерия.

День Единения - что известно

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения.

Согласно указу, в этот день необходимо поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины, провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

16 февраля сине-желтые флаги в честь Дня единения подняли по всей стране.

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