Ребенка заметила продавщица.

В Кременчуге полицейские всю ночь искали 10-летнего мальчика, который ушел из дома. Его нашли в Кировоградской области.

Об этом сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

Вечером 24 ноября в полицию сообщили об исчезновении 10-летнего жителя Кременчуга. К поисковой работе привлекли максимальное количество полицейских, волонтеров и журналистов.

"Ребенка нужно было найти как можно скорее. Ведь опасность заключалась еще и в том, что на улице минусовая температура и мальчик мог переохладиться или, не дай Бог, замерзнуть", - говорится в сообщении.

Читайте также400 метров по льду и снегу: украинские полярники присоединились к марафону против агрессии РФ (фото)Полицейские всю ночь безрезультатно искали ребенка в городе и окрестностях. Около 5:00 правоохранители из Кировоградщины сообщили им, что нашли ребенка в Светловодске.

Оказалось, что ребенок бродил по улицам, ища дом своей бабушки. Его увидела продавщица круглосуточного продуктового магазина.

По предварительной информации, его мама и сестренка попали в больницу в другой области. Тогда он решил поехать к бабушке, которая живет в Кировоградской области.

"Говорит, что поехал на автобусе. Но оказалось, что он забыл, где в Светловодске находится дом бабушки. Вот и искал ребенок тот дом до 5:00 утра, пока его не увидела местная женщина. К счастью, с мальчиком все хорошо. Его передали родным", - отметил спикер полиции.

Сейчас во всех обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ювенальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви поместили в реабилитационный центр двухлетнего мальчика, которого мать оставила одного дома, чтобы выпить с друзьями.

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Автор: Людмила Жерновская