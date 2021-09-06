На организацию паломничества последователей брацлавского хасидизма в Умани по случаю Рош а-Шана потрачено 10 миллионов гривень.
Об этом эксклюзивно Объединённой еврейской общине Украины сообщили в Фонде им. Раби Нахмана. Речь идёт о тратах Фонда и других связанных структур.
Средства потрачены на организацию функционирования могилы, самой большой синагоги в Украине, микв. Обеспечена охрана, пожарная безопасность, медицинская помощь.
Кроме того, отдельной структурой работает бесплатная столовая на 12500 мест.
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Празднование Рош а-Шана в Умани
В этом году празднование иудейского нового года (Рош га-Шана) приходится на 6-8 сентября.
Хасиды традиционно приезжают праздновать его к могиле цадика Нахмана в Умани Черкасской области.