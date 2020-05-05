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На Киевщине активисту угрожают после видео с гулянки местной элиты в "офицерской разливайке" (видео)

14:13, 05 мая 2020
Общество
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В городе Тетиев на Киевщине местный активист заснял, как мэр города Руслан Майструк в компании других чиновников устроили гулянку на территории военкомата. После этого мужчине сначала в дом забросили коктейль Молотова, а потом на мобильный стали поступать угрозы.

Читайте такжеЖурналисты узнали, сколько украинки получают за нелегальное суррогатное материнство (видео)Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

«В маленьких городах местные князьки зарабатывают черные деньги очень тихо, а тех, кто вслух говорит об их схемах, ждет суровое наказание», – говорится в сюжете.

Отмечается, что гулянку тетиевской элиты активист снял в конце апреля: «В условиях, когда все бары, рестораны и кафе закрыты на карантин, для круга избранных тут открываются двери офицерской разливайки».

По его мнению, поводом для «коронавирусного застолья» могла стать одна «наглая, но очень прибыльная схема с мусорным душком».

По факту угроз и нападения на дом активиста открыто уголовное производство, по которому продолжается следствие.

Ранее УНИАН сообщал, как суд разрешил мужчине назвать мэра города Тетиев Руслана Майструка «Гандоном».

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