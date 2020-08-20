На Херсонщине раскрыли агентурную сеть российской ФСБ

Сеть контролировалась экс-сотрудницей облгосадминистрации.

Контрразведчики СБУ пресекли деятельность агентурной сети российской ФСБ, которая действовала на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания во временно оккупированном Крыму в 2015 году.

"Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей", - сказано в сообщении.

Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона.

"Передача разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву", - сообщили в СБУ.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили доказательства их причастности к разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности средства связи, компьютерную технику и тому подобное. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли.

"Руководитель агентурной сети ФСБ РФ задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями СБУ ей подготовлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения", - говорится в сообщении.

Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.

Деятельность российских спецслужб в Украине

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Автор: Надя Пришляк