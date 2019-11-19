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В Харькове российского агента приговорили к 12 годам тюрьмы (фото)

16:05, 19 ноября 2019
Общество
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Мужчина передавал секретную информацию россиянам с 2015 года / ssu.gov.ua

Харьковский апелляционный суд поддержал приговор суда об осуждении российского агента – жителя области – Логунова Мехти Феофановича к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Мужчине инкриминировали ч. 1 ст. 111 УК – государственная измена.

Контрразведчики Службы безопасности задержали мужчину в августе 2017 года.

По информации следователей, украинец с 2015 по 2017 годы собирал секретную военно-оборонную информацию, в частности о разработках, и передавал ее россиянам через зашифрованные каналы связи.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове задержали киевлянина, который с поддельным удостоверением сотрудника Службы безопасности Украины собирал у предпринимателей деньги якобы для участников боевых действий.

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Теги: #новости Украины#Харьков#СБУ#иностранный агентпогода в Харькове