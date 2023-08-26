Аналитики отметили, что не наблюдали переброску подкрепления российских оккупантов на самые горячие направления фронта.

Российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись вперед. На кадрах с геопривязкой видно, что они продвинулись западнее Коваливки в 14 км к юго-западу от Сватово.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). При этом в Институте отметили, что не обнаружили свидетельств прибытия новых российских частей или соединений на Купянское и Лиманское направления.

Кроме того, аналитики отметили, что ВСУ продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута. При этом аналитики отметили, что пока не наблюдали переброску новых российских сил в район Бахмута. "В последний раз ISW наблюдал переброску новых российских подразделений в район Бахмута в начале-середине июля, включая 98-ю воздушно-десантную дивизию, подразделения спецназа "Ахмат" и неустановленное подразделение БАРС (русский боевой резерв)", - отметили аналитики.

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Также оккупанты продолжили ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись вперед.

Война в Украине: новости

25 августа ВСУ продолжили контрнаступательные операции, в частности, возле Работино на западе Запорожской области и продвинулись вперед.

В течение суток произошло в общей сложности более 40 боевых столкновений по всей линии фронта. Враг атаковал и наступал на 5 направлениях восточного фронта, но действия были безуспешными, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

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