Сотрудники СБУ задокументировали два эпизода получения неправомерной выгоды за "сертификацию" 20 фур с украинским зерном.

СБУ задержала одного из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области, который обложил "данью" экспортеров зерна.

Как сообщили в СБУ, участники сделки систематически требовали деньги с представителей украинских компаний, которые экспортируют отечественную агропродукцию.

"Незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. Для реализации преступного механизма он привлек своего подчиненного – инспектора. За взятки чиновники обещали аграриям "беспрепятственную" выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции. Сумма "дани" составляла $100 за один грузовик с товаром", - сообщили детали в СБУ.

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В сообщении отмечается, что в случае неуплаты, экспортерам угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры по получению разрешительных документов.

Сотрудники СБУ задокументировали два эпизода получения неправомерной выгоды фигурантами за "сертификацию" 20 фур с украинским зерном.

Правоохранители задержали организатора схемы на получении второй части неправомерной выгоды.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также планируется объявление о подозрении его сообщнику. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Взяточничество в Украине

14 апреля должностному лицу коммунального предприятия похоронно-ритуального обслуживания Полтавского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Он требовал у предпринимателя взятку за непрепятствование в осуществлении им предпринимательской деятельности, связанной с оказанием ритуальных услуг. По данным следствия, предприниматель на постоянной основе должен был платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен был осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение.

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