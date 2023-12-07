Военные шантажировали мать парня, чтобы она сдала позиции ВСУ.

На Черниговщине до 12 лет заключения осудили российского военного, который похитил подростка во время оккупации региона. Об этом сообщила Черниговская областная прокуратура.

Согласно информации, российский военнослужащий признан виновным в захвате и удержании ребенка как заложника, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Приговором Черниговского районного суда он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Расследованием установлено, что 19 марта 2022 года российские военнослужащие, находясь на территории одного из сел Черниговского района, похитили 15-летнего подростка, после чего противоправно удерживали его в течение четырех дней с целью побуждения его матери – военнослужащего Вооруженных Сил Украины к предоставлению сведений о местах дислокации украинских военных подразделений.

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"Военные РФ осуществляли психологическое давление на женщину через систематические звонки и отправку сообщений с угрозами физического насилия в отношении ребенка. Кроме этого, несовершеннолетнего заставляли записывать голосовые сообщения, которые в дальнейшем направляли матери. В течение 4 дней пострадавший содержался в ненадлежащих санитарных условиях в гаражных и подсобных помещениях, лишен возможности связаться с родными", - говорится в сообщении прокуратуры.

Эти действия, выразившиеся в захвате и удержании ребенка как заложника, прямо запрещены международным гуманитарным правом. Прокурором в судебном заседании предоставлены доказательства совершения гражданином РФ Преступления против гражданского населения.

Преступления российских оккупантов

Служба безопасности Украины установила еще одно военное подразделение РФ и идентифицировала его военнослужащих, причастных к зверствам российских оккупантов в отношении к пленным и гражданскому населению. Как сообщил пресс-центр СБУ, новые военные преступления российской армии СБУ разоблачила благодаря перехваченным разговорам оккупантов, находящихся на временно оккупированной территории Донетчины.

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