На Черниговщине до 12 лет заключения осудили российского военного, который похитил подростка во время оккупации региона. Об этом сообщила Черниговская областная прокуратура.
Согласно информации, российский военнослужащий признан виновным в захвате и удержании ребенка как заложника, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Приговором Черниговского районного суда он приговорен к 12 годам лишения свободы.
Расследованием установлено, что 19 марта 2022 года российские военнослужащие, находясь на территории одного из сел Черниговского района, похитили 15-летнего подростка, после чего противоправно удерживали его в течение четырех дней с целью побуждения его матери – военнослужащего Вооруженных Сил Украины к предоставлению сведений о местах дислокации украинских военных подразделений.
"Военные РФ осуществляли психологическое давление на женщину через систематические звонки и отправку сообщений с угрозами физического насилия в отношении ребенка. Кроме этого, несовершеннолетнего заставляли записывать голосовые сообщения, которые в дальнейшем направляли матери. В течение 4 дней пострадавший содержался в ненадлежащих санитарных условиях в гаражных и подсобных помещениях, лишен возможности связаться с родными", - говорится в сообщении прокуратуры.
Эти действия, выразившиеся в захвате и удержании ребенка как заложника, прямо запрещены международным гуманитарным правом. Прокурором в судебном заседании предоставлены доказательства совершения гражданином РФ Преступления против гражданского населения.
Преступления российских оккупантов
Служба безопасности Украины установила еще одно военное подразделение РФ и идентифицировала его военнослужащих, причастных к зверствам российских оккупантов в отношении к пленным и гражданскому населению. Как сообщил пресс-центр СБУ, новые военные преступления российской армии СБУ разоблачила благодаря перехваченным разговорам оккупантов, находящихся на временно оккупированной территории Донетчины.