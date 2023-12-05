Служба безопасности уже открыла соответствующее уголовное производство, тщательно документирует эти преступления, идентифицирует причастных и принимает комплексные меры, чтобы они ответили за содеянное.

Служба безопасности Украины установила еще одно военное подразделение РФ и идентифицировала его военнослужащих, причастных к зверствам российских оккупантов в отношении к пленным и гражданскому населению.

Как сообщил пресс-центр СБУ, новые военные преступления российской армии СБУ разоблачила благодаря перехваченным разговорам оккупантов, находящихся на временно оккупированной территории Донетчины.

В частности, спецслужба перехватила телефонное интервью оккупанта "военкорке" из Башкоторстана (РФ). Его дает захватчик с позывным "Рафаэль", который служит в 3-м батальоне имени Марата Сафина (7-я рота, 36-й полк 25-й армии ВС РФ, воинская часть 12274). А пропагандистка - это Гузель Кудашева, которая работает в газете "Аургазинский вестник". По имеющейся в СБУ информации, она регулярно собирает материалы для статей о соотечественниках, воюющих на войне в Украине.

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"Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли", – рассказал оккупант о деятельности своего батальона.

В то же время, как отметили в СБУ, журналистка расспрашивает детали и узнает, что насильников было четверо, и что российское командование закрывает глаза на подобные случаи насилия.

"Рашист продолжает делиться "подвигами" башкирских бойцов, в частности как те пытают и насилуют военнопленных. Но эту историю "военкорка" просит ей не пересказывать – слишком страшные подробности. "Самые интересные" события из жизни подразделения она регулярно публикует в местной газете, а также на своей странице "ВКонтакте". Но там нет ни слова о военных преступлениях рашистов, только об их якобы героических "подвигах", - проинформировали в СБУ.

Служба безопасности уже открыла соответствующее уголовное производство, тщательно документирует эти преступления, идентифицирует причастных и принимает комплексные меры, чтобы они ответили за содеянное.

Преступления российских оккупантов

Журналисты издания Kyiv Independent установили личности россиян и коллаборантов, которые издевались над пленными военными и похищенными гражданскими в незаконной тюрьме в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области. Как рассказали авторы расследования, они занимались идентификацией садистов в течение полугода. За это время удалось узнать немало важных фактов, в чем в значительной степени помогли рассказы бывших пленных, прошедших через эту застенок.

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