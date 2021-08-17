Доступ на территорию Святой Софии будет происходить с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра.

На Божественную литургию, которую проведут Архиепископ Константинополя и Нового Рима-Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, запретят приносить бутылки с водой и продукты.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

В частности, предстоятели Вселенского Патриархата и Православной Церкви Украины 22 августа в соборе Святой Софии возглавят Божественную литургию.

В связи с этим, духовенству и прихожанам важно знать, что доступ на территорию Святой Софии будет происходить с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра. "В частности, запрещено проносить на территорию бутылки с водой, продукты, плакаты. На территории собора будут организованы пункты раздачи питьевой воды", - говорится в сообщении.

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"Духовенство для сослужения должно иметь собственное полное облачение желтого/золотого цвета. К сослужению и причастию смогут приступить все, кто приготовятся в соответствии с традицией. На территории Святой Софии будет организована исповедь", - сказано в сообщении.

Также, во время богослужения священники не будут одевать митры, только камилавки (монахи – клобуки).

"На богослужение следует прибыть заблаговременно, с учетом прохождения мер безопасности, с собой иметь документы, удостоверяющие личность. Проход будет открыт с 6 часов утра. Следует обратить внимание на то, что возможности парковки автотранспорта в центре Киева будут ограничены", - говорится в сообщении.

Также высказывается просьба внимательно следить за дальнейшими объявлениями.

Литургия в Софийском соборе накануне Дня Независимости

Литургия состоится в воскресенье, 22 августа, на территории Софийского собора под открытым небом.

Начало богослужения в 9:00. К молитве приглашают духовенство и всех желающих верующих. При этом представитель ПЦУ призвал учитывать меры безопасности, которые будут приниматься.

Также архиепископ Зоря сообщил, что накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

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Автор: Виталий Саенко