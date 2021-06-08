Звание Героя Советского Союза Михаилу Карпееву присвоили в его неполных 23 года.

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Карпеев умер сегодня, 7 июня, на 99-м году жизни.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Михаил Карпеев совершил более 300 боевых вылетов - 100 на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 на разведку и 110 для связи с партизанами. Участвовал в освобождении Харькова.

Звание Героя Советского Союза Михаилу Карпееву присвоили в его неполных 23 года.

После войны Михаил Поликарпович воспитывал будущих летчиков - работал в Качинском авиационном училище, Ворошиловградском высшем военном училище, Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков, а позже работал инженером на Харьковском тракторном заводе.

Ветеран имел Орден Ленина, медаль «Золотая звезда», два ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны I степени, орден Александра Невского, орден Богдана Хмельницкого, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах» и почти три десятка медалей.

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Михаил Карпеев родился 21 ноября 1922 г. в городе Чебоксары (Чувашская Республика). В 1940-1941 гг. учился в Свердловской военной авиационной школе пилотов, воевал с 1941 по 1945 год. За мужество и героизм в 1945 г. Михаилу Карпееву было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 2005 году - генерала-майора авиации. Почетный гражданин города Харькова.

В мирное время Михаил Поликарпович был военнослужащим, позже работал старшим инженером на Харьковском тракторном заводе и диспетчером на Роганской КЭЧ.

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Автор: Денис Прядко