В подразделениях Нацполиции установят систему круглосуточного контроля за полицейскими
Во всех подразделениях Нацполиции установят систему круглосуточного контроля за полицейскими.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, система Custody Records позволит избежать нарушения прав задержанных, гарантировать их безопасность и улучшит работу полицейских.
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Проект предусматривает обязательную работу инспектора по соблюдению прав человека, ведение электронных баз данных, инструктаж личного состава и контроль исполнения служебных обязанностей.
Отмечается, что система уже реализована как пилотный проект в нескольких изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить ее функционирование не только на ИВС, но и на все подразделения полиции.
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