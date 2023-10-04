Министр заявил, что нельзя игнорировать моральные ощущения бойцов ВСУ, которые сидят в окопах, защищая нашу страну.

Государство намерено наработать общий подход в вопросе наказания тех военнообязанных мужчин, которые нелегально выехали за границу во время полномасштабной войны.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал в интервью "Украинской правде". Глава МВД отметил, что в вопросе незаконного выезда мужчин за границу во время войны есть юридический и моральный аспект.

"Моральная сторона - это ощущение справедливости тех ребят, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, и тех, кто уже 19 месяцев находился за границей или меньше, если позже уехали", - сказал Клименко.

"Мы сейчас ищем, дискутируем по юридическим нормам, в которых есть эта справедливость, и юридическая и моральная, чтобы свести все к одному. Однозначно, те люди, которые выехали за границу - нарушили закон, потому что, как правило, выехали нелегально", - подчеркнул глава МВД.

Он отметил, что те мужчины, которые выехали легально - это совсем другая история. Речь идет о тех, кто обманом покинул Украину через документы военно-врачебной комиссии, через систему "Путь", или таким же образом в командировку, или на учебу.

"Государство сейчас ищет эту золотую середину для того, чтобы этих людей можно было вернуть в Украину", - отметил министр.

По его словам, возможно будет принято решение о наложении административного штрафа после возвращения из-за границы в Украину. "Конечно, если они проехали по поддельным документам - это уже уголовная ответственность", - подчеркнул глава МВД.

Клименко акцентировал, что "надо найти эту золотую середину".

"Не заявлять, что мы никого не пустим или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, а другой не сядет. Нет! Надо реально государству выработать именно один общий подход к этой проблеме, потому что эта проблема в дальнейшем создаст социальное непринятие одним слоем населения того слоя населения, которое просто сбежало от войны", - сказал Клименко.

В Госпогранслужбе заявили об ответственности для сбежавших мужчин

Как сообщал УНИАН, 26 сентября спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что на военнообязанных граждан Украины, которые незаконно пересекли границу во время действия военного положения, ждет ответственность. Речь идет именно о тех, кто оставил границы государства в нарушение закона, а не просто был за границей до войны и не возвращается назад.

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