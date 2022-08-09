Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало требования для въезда и пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства во время войны.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Отмечается, что в разработанной пошаговой инструкции изложены все требования относительно въезда в Украину, а также пребывания иностранцев и лиц без гражданства с учетом введения в Украине 24 февраля военного положения.
Для пересечения границы иностранцам или лицам без гражданства нужны:
- действительный паспортный документ;
- отсутствие решения уполномоченного госоргана Украины относительно запрета въезда лица на территорию государства;
- наличие въездной визы;
- подтверждение цели пребывания;
- достаточное финансовое обеспечение.
"Иностранцы или лица без гражданства, которыми не выполнен один или несколько пунктов, не допускаются на территорию Украины", - подчеркнули в МВД.
Также определено, что во время пребывания в Украине в условиях военного положения для иностранцев и лиц без гражданства обязательны к выполнению: комендантский час, правила поведения во время сигналов "Воздушная тревога" и "Ракетная опасность".
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить туризм из России в Европу.