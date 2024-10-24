Многие из таких документов были оформлены еще до полномасштабного вторжения РФ – с целью увеличения соцвыплат.

В Украине у десятков сотрудников прокуратуры оформлена инвалидность. Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец прокомментировала эту ситуацию.

"К сожалению, есть области – например, Хмельницкая, Черкасская – где самый высокий процент от тех, кто работает в прокуратуре, людей с инвалидностью. Я не хочу говорить, что эти все справки имеют под собой какую-то коррупционную составляющую. Но, мы должны точно это проверить, поскольку имеем прецеденты, которые видит вся страна и защитники на фронте", – акцентировала Мошенец в эфире телемарафона.

Депутат отметила, что многие справки на самом деле были выданы еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мотивацией для их получения среди работников государственных органов было увеличение себе социальных выплат, пенсий на будущее.

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"К сожалению, эта тенденция распространилась именно в период полномасштабного вторжения. Но, надеюсь, что больше к этой теме мы точно возвращаться не будем, потому что стыдно. Стыдно перед обществом, стыдно перед нашими защитниками, стыдно перед международными нашими партнерами", – подчеркнула Мошенец.

По словам чиновницы, правоохранительные органы должны пересмотреть очень большое количество решений, а ответственные лица, которые подписывали документы о фальшивых группах инвалидности – нести уголовную ответственность.

"Непосредственную ответственность должны нести те, кто принимал и принимал решения, подписывал эти справки. На мой взгляд, это должны быть работники этих комиссий ответственные, это должны быть руководители, которые соответствующие решения принимали. Думаю, если будут пересмотрены те документы, которые были предоставлены, и пересмотрены результаты комиссий, то откроется очень много чего неприятного. Мы имеем очень хороший момент, чтобы искоренить это раз и навсегда", – акцентировала она.

Мошенец добавила, что есть статьи 368, 369 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность и за предложение получения выгоды и для тех, кто принимал непосредственно эту выгоду.

"То есть, и тот, кто предлагает, и тот кто получает, должны понести соответствующую ответственность", – пояснила нардеп.

Отмечается, что для преодоления коррупции при присвоении инвалидности нужно устранить человеческий фактор и максимально цифровизировать этот процесс. Потому что есть много решений, которые имеют под собой определенные коррупционные механизмы, которые и применялись.

"Лучше всего выбрать цифровые инструменты, которые отстранят человеческий фактор. Где не будет субъективной составляющей, не будет каких-то индивидуальных сватовских, кумовских и других моментов. Которые будут четко выдавать необходимые документы или помощь тем людям, которые в этом нуждаются. Сейчас такая реформа уже готовится, уже есть обсуждения соответствующего законопроекта, публичные обсуждения", – резюмировала она.

Десятки прокуроров по Украине оформили инвалидность

Как сообщал УНИАН, в рядах медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) разоблачили масштабные коррупционные схемы. На этом фоне продолжает набирать обороты скандал с массовым установлением инвалидности прокурорам.

В Офисе генпрокурора продолжается служебное расследование относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности. Оно охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат.

По предварительным данным служебного расследования, в двух областях Украины –Черкасской и Хмельницкой, выявлен самый высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский издал указ о реформе всей системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), комплекс мер предложил СНБО. Он отметил, что установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц.

Председатель СБУ Василий Малюк сообщал, что всего в Украине более 4 тысяч заключений об инвалидности, оформленных по фиктивным документам. Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами. На сегодня эти проверки охватывают почти 2,4 тыс. таких лиц.

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