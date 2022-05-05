Дмитрий Антонов отметил, что уничтожена почти половина самолета.

Легендарный самолет АН-225 "Мрия", который уничтожили российские войска, невозможно восстановить. Украинские конструкторы могут создать новое воздушное судно.

Об этом рассказал командир одного из экипажей "Мрии" Дмитрий Антонов в интервью Голосу Америки.

По его словам, уничтожена почти половина самолета.

"Основная часть, в которой летчики обитали, где мы жили, где проводили все свое время, это наша пилотская кабина - это все уничтожено. Крыло одно, и второе, я уже вижу тоже, силовые конструкции, которые основные - они главные детали, скорее всего они повреждены температурой и крыло уже использовать, ни левое полукрыло, ни правое полукрыло уже нельзя", - рассказал пилот.

При этом он указал, что не все потеряно, ведь можно создать новый самолет из недостроенной "сестры Мрии". Он уточнил, что проект обойдется в сумму от 800 миллионов до 3 миллиардов долларов.

"Если пытаться оценить экономическую целесообразность - это будет очень тяжело. Потому что под нее нужно найти соответствующий проект, похожий на запуск ракеты в космос. Но пока проекта, ради которого она будет воспроизводиться, нет. Я так думаю, что наверняка на начальном этапе все-таки "Мрия" не будет создаваться как коммерческий проект, а именно как символ. И символ не только Украины, а всего мира, символ - победы", - подытожил Антонов.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт "Гостомель" под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Позже генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил, что специалисты ГП "Антонов" уже начали работу по восстановлению уникального украинского транспортного самолета "Мрия".

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