Можно ли уволить сотрудника без заявления и как оформить отсутствие, если выехали за границу - узнайте в материале УНИАН.

Во время военного положения в стране многие предприятия оказались в режиме "простоя" - бизнес-процессы остановились, а сотрудников уволили из-за отсутствия рабочих мест и невозможности выплачивать зарплату. Некоторые украинцы, работающие удаленно, выехали за границу и УНИАН готов рассказать обо всех нюансах трудовых взаимоотношений в условиях войны.

Ранее мы говорили о том, кто из мужчин может выехать за границу.

Можно ли уволить сотрудника во время войны

Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который был принят 15 марта 2022 года, урегулировал некоторые нюансы между сотрудниками и работодателями на период войны. Однако, самыми распространенными техниками прекращения трудовых взаимоотношений остались:

увольнение по инициативе работника;

увольнение по соглашению сторон;

увольнение по инициативе работодателя в форме сокращения численности или штата работников.

В период военного времени некоторые положения статьи 32 Кодекса законов о труде Украины не применяются. Например, сотруднику, который хочет уйти с работы, не нужно за две недели предупреждать об этом, если место работы находится в зоне ведения боевых действий и является угрозой жизни или здоровью.

Работодатель, в свою очередь, может уволить человека из-за его нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. При этом, увольнение должно быть обозначено датой первого дня после отпуска или первым рабочим днем, следующим за днем истечения временной нетрудоспособности.

Как уволиться с работы в связи с переездом и нужно ли

Многие украинцы выехали за границу, чтобы не стать жертвами вооруженной агрессии РФ. В таком случае работодатель не имеет права уволить человека, но может приостановить трудовой договор из-за неисполнения обязанностей, указанных в нем.

Если сотрудник хочет восстановиться на своей должности, он должен быть уверен, что в компании нет простоя - на отдельных подразделениях или относительно конкретных работников. При этом, по законодательству Украины, компания может выплачивать сотруднику на простое ставку, но ее размер не должен превышать от двух третей тарифной ставки.

Работодатель не имеет права увольнять сотрудника, который выехал за границу. Однако, он может приостановить действие трудового договора. В таких условиях сотрудник ищет работу по совместительству и может в будущем рассчитывать на компенсацию от государства, осуществляющего военную агрессию против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: