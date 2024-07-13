Решение о том, позволят ли вам служить по контракту, зависит именно от ТЦК и СП.

Теоретически военнообязанные украинцы могут подписать контракт с ВСУ, если получили повестку. Однако на практике все не так просто, рассказал юрист Дмитрий Франчук.

"Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности", – пояснил он в комментарии "РБК-Украина".

Отмечается, что хотя закон не запрещает мобилизованным лицам подписывать контракт на военную службу, ТЦК и СП может отказать в этом. Решение о том, позволят ли вам служить по контракту, зависит именно от ТЦК и СП.

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Так, принимая решение, ТЦК и СП будет учитывать:

вашу военно-учетную специальность,

потребности Вооруженных Сил Украины,

другие факторы, которые ТЦК и СП считает важными.

Если вам выдали повестку, а вы хотите подписать контракт с ВСУ, юрист советует сначала обратиться в ТЦК и СП по месту вашей регистрации и подать заявление о подписании контракта на военную службу. Вы должны предоставить ТЦК и СП все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию. если ТЦК и СП даст свое согласие, вы сможете подписать контракт на военную службу.

"Важно понимать, что процесс может занять некоторое время, нет гарантии, что ТЦК и СП даст вам согласие. Также нужно продолжать выполнять требования повестки, пока вы не получите окончательного решения от ТЦК и СП", – констатировал Дмитрий Франчук.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

До 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – или в ТЦК и СП, или в ЦПАУ, или через приложение "Резерв+". Однако это не касается категорий лиц, которые были исключены из воинского учета.

Стоит отметить, что за необновление военно-учетных данных могут применять штраф в размерах от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривень. В то же время привлекать к административной ответственности будут не всех. Избежать штрафа можно, если человек предоставит документы или другие подтверждения, доказывающие невозможность обновления данных в течение 60 дней.

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