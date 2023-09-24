В Украине довольно часто случаются скандалы вокруг темы принудительной мобилизации. Права украинцев при получении повестки уточнил юрист Антон Маринич.

В Украине довольно часто происходят скандалы из-за мобилизации, которая продолжается в нашем государстве, учитывая военное время и войну с Россией.

Часто украинцы до конца не понимают, на какую правовую базу могут опираться и в каких случаях представитель военкомата совершает неправомерные действия при попытке вручить повестку в армию. В частности, могут ли задерживать мужчин во время вручения "военного билета", уточнил юрист компании Nota Group Антон Маринич РБК-Украина.

По его словам, подобные задержания возможны только в присутствии сотрудников полиции и лишь в тех случаях, когда потенциальный "задержанный" совершил правонарушение.

Видео дня

Он привел пример, что в Украине этой функцией уполномочены определенные лица, осуществляющие соответствующие патрули, раздавая повестки, согласно приказу коменданта. Обычно речь идет об уполномоченных лицах Национальной полиции и военных Национальной гвардии.

"Они должны быть назначены приказом коменданта. Комендант должен издать приказ или другие распорядительные документы, где должно быть указано, что именно могут делать эти лица. Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения", - заявил юрист.

Он уточнил, что без соответствующего приказа коменданта упомянутые "патрульные" не могут ни осуществлять аналогичные проверки мужчин на блокпостах, ни осматривать личные вещи, место жилья или служебные помещения украинцев.

Отдельно он акцентировал, что без наличия преступления представители военкоматов не имеют права задерживать мужчин, даже если последние не хотят брать повестку или ведут себя агрессивно. В то же время подобные случаи в Украине довольно часто случаются. Юрист говорит, что при подобных неправомерных задержаниях, обращения к адвокату мало что решат: нужно сразу жаловаться в полицию, ТЦК, ГБР.

"В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, стоит жаловаться в различные органы", - говорит Маринич.

В Украине хотят давать повестки студентам - в ТЦК уточнили, чего ждать

Напомним, 3 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят изменить статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и отменить отсрочку от армии для некоторых категорий студентов. Недавно в Житомирском областном ТЦК уточнили, действительно ли это так.

В частности, там акцентировали, что изменения в закон нардепы еще не утвердили. Поэтому сейчас повестки студентам могут приходить только в том случае, если они не обновили свои данные о том, что получают образование в учебном заведении.

Вас также могут заинтересовать новости: