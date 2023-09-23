Сейчас поправки в соответствующий закон еще не приняты, но студенты могут получить повестку в ТЦК и СП.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предусмотрены изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусматривающие отмену отсрочки от призыва во время мобилизации для некоторых студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет. Впрочем, пока студентов мобилизовать не будут.

Как объяснили в Житомирском областном ТЦК и СП, изменения в закон еще не приняты, а студентам сейчас вручают повестки для того, чтобы они обновили данные и подтвердили факт обучения в учебном заведении.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" все обучающиеся обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) ТЦК и СП документы, справку из соответствующего учебного заведения.

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Украинцы, претендующие на отсрочку, должны пройти ВЛК для обследования и установления факта пригодности к военной службе. Только годным предоставляется отсрочка, а не годных исключают из воинского учета.

Отсрочка от мобилизации для студентов

Ранее в СНБО заявили, что Министерство образования будет решать, целесообразно ли мужчинам, годным к военной службе, получать второе высшее образование, дающее право на отсрочку от мобилизации.

Секретарь СНБО Данилов отметил, что мужчины 40-50 лет решили получать второе или третье высшее образование, и это вопрос "морали". Данилов также отметил, что количество тех, кто хочет получить высшее образование, якобы увеличилось "в разы" после начала полномасштабной войны.

3 сентября,член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается убрать отсрочку от мобилизации для студентов. Речь идет о мужчинах, получающих второе или третье образование.

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