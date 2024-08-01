Он утверждает, что если вы не согласны с результатами повторного осмотра, у вас есть право обжаловать их в установленном законом порядке.

Основная цель повторного медосмотра военнообязанных заключается в том, чтобы проверить, действительно ли состояние здоровья человека соответствует установленной группе инвалидности.

"Это связано с тем, что после 24 февраля 2022 года значительно возросло количество обращений по установлению инвалидности, и возникла необходимость проверить объективность этих решений", - рассказал юрист Дмитрий Франчук, пишет РБК-Украина.

По его словам, повторные осмотры предусматривают индивидуальный подход к каждому случаю, учитывая особенности здоровья пациентов. Это позволяет обеспечить максимально точную оценку состояния здоровья и соответствие установленной группы инвалидности.

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Он утверждает, что если вы не согласны с результатами повторного осмотра, у вас есть право обжаловать их в установленном законом порядке.

Как повторно пройти ВВК

Франчук рассказал, что в случае, когда лицо подпадает под категорию лиц, которым необходимо пройти повторную ВВК, необходимо помнить важные этапы медкомиссии:

Обратитесь в свой ТЦК и СП. Узнайте точную дату и время прохождения осмотра. Это поможет вам подготовиться и избежать недоразумений.

Подготовьте все медицинские документы, которые у вас есть. Это могут быть справки, выписки из медицинских карточек и другие важные документы, подтверждающие ваше состояние здоровья.

Придите на осмотр в назначенное время. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и готовность к медицинскому обследованию.

"Если вы не согласны с результатами осмотра, обратитесь за консультацией к юристу. Вы имеете право обжаловать решение в установленном законом порядке", - советует юрист.

Мобилизация в Украине - чем важна ВВК

Повторно военно-врачебную комиссию (ВВК) необходимо пройти и тем, кто получил инвалидность впервые, и тем, кто имел ее раньше. Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук.

По его словам, также нововведения касаются тех граждан, чье здоровье ухудшилось уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Юрист уточнил, что обычно на прохождение повторной ВВК предоставляется определенный срок, о котором сообщается индивидуально. Однако стоит уточнять этот срок в своем Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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