Военное положение и общая мобилизация в Украине продолжаются - Верховная Рада проголосовала за их продление до 9 ноября 2024.

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней - с 12 августа по 9 ноября 2024 года. Это значит, что в ряды ВСУ продолжают призывать военнообязанных мужчин, у которых нет противопоказаний по здоровью и отсрочки от военной службы согласно нормам нового законодательства. Коснется ли мобилизация в Украине в августе мужчин с инвалидностью и в каких случаях могут призвать на службу - рассказываем ниже.

Мобилизация инвалидов в Украине - кто может пойти служить

Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу с 18 мая 2024 года, не предусматривает призыв на военную службу мужчин с инвалидностью, независимо от группы. То есть, мобилизация инвалидов по новому закону (сюда входит и мобилизация инвалидов 3 группы, и мобилизация инвалидов 2 группы) остается добровольной. Единственное условие: группа инвалидности должна быть подтверждена выводом военно-врачебной комиссии (ВВК) - лишь в этом случае будет возможна отсрочка от мобилизации.

В то же время, норма закона диктует, что мужчины с инвалидностью II и III группы, которые были установлены после 24 февраля 2022 года (после полномасштабного вторжения РФ в Украину), обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную перекомиссию ВВК - чтобы подтвердить группу инвалидности. Инвалидность 1 группы подтверждать не нужно - она подразумевает очень серьезные заболевания, поэтому мобилизация инвалидов 1 группы не проводится.

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В случае, если ВВК не подтверждает инвалидность, то есть, военнообязанный не будет признан лицом с инвалидностью, то его могут мобилизовать на военную службу.

Перекомиссия по инвалидности во время военного положения - кому проходить не нужно

В некоторых случаях мужчинам с инвалидностью проходить перекомиссию не нужно, даже если инвалидность была получена после 24 февраля 2022 года. Это возможно в таких случаях:

если инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;

если есть инвалидность в результате заболеваний, ранений, полученных на военной службе;

по инвалидности из-за отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из четных органов;

если инвалидность установлена по причине онкозаболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Также повторно подтверждать инвалидность не нужно, если она установлена с детства.

Напомним, что диагнозы и заболевания, по которым человек может быть признан непригодным к военной службе, указаны в приказе Министра обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №402.

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