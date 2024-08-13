Почти месяц назад истек срок для обновления данных военнообязанными. Данные можно было обновить, посетив лично ТЦК, ЦНАП или с помощью мобильного приложения "Резерв+". Однако уже после 16 июля нередки случаи, когда военнообязанные, которые обновили свои данные с помощью мобильного приложения "Резерв+", все равно получают штрафы в размере от 17 до 25 тысяч гривень.

Как узнать о штрафе от ТЦК? Сейчас есть три варианта:

посетить ТЦК, в котором стоите на учете;

посмотреть информацию в Реестре исполнительных производств или в Едином реестре должников;

проверить уведомления в Дії.

Но возможно ли такие штрафы обжаловать? Прежде всего, необходимо обратить внимание на основания наложения таких штрафов, поскольку от этого зависит, возможно ли их обжаловать в суде.

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Например, военнообязанный обновил свои данные в приложении "Резерв+", в котором получил уведомление, что необходимо явиться в ТЦК для уточнения. Когда же явился в ТЦК, оказалось, что он не состоит на учете и по нему было вынесено постановление о наложении штрафа.

Или же, когда военнообязанный потерял свой военно-учетный документ, обновил данные через "Резерв+", а, придя в ТЦК, также получил штраф в размере 17 тысяч гривень...

На первый взгляд, в этих случаях штрафы применены верно и согласно действующему законодательству. Поэтому к руководителям ТЦК не должно быть никаких вопросов. Но "дьявол кроется в деталях".

Для успешного обжалования подобных решений нужно обращать внимание на следующее:

1. Ненадлежащее уведомление о дате, времени и месте рассмотрения ТЦК дела об административном правонарушении.

Так, ст. 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП) предусматривает, что такие дела рассматриваются в присутствии гражданина, который непосредственно привлекается к ответственности. Рассмотрение ТЦК дела об административном правонарушении без такого лица, лишает лицо права давать объяснения относительно обстоятельств дела, предоставлять доказательства и пользоваться юридической помощью адвоката.

2. Необоснованность и неправильность составления постановления ТЦК.

Указание руководителем ТЦК в постановлении только перечень законодательных норм, которые нарушил военнообязанный, без предоставления соответствующих доказательств вины последнего, также является основанием для обжалования такого постановления. То же самое, когда сотрудник ТЦК, составляя постановление, не указывает четко пункт или часть статьи нормативно-правового акта, которую нарушил военнообязанный, или вообще ограничивается только указанием статьи (например, вместо ст. 210 КУоАП указывают ст. 210-1 КУоАП).

3. Истечение срока привлечения к административной ответственности.

В общем, на практике встречаются случаи, когда лицо привлекают к административной ответственности за нарушение, с момента совершения которого уже прошло довольно много времени, например, один год. Поэтому важно отметить, что в соответствии со ст. 38 КУоАП, административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 этого Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения. Таким образом, военнообязанному стоит обратить внимание на дату совершения административного правонарушения, которая указывается в постановлении ТЦК о наложении штрафа, поскольку если уже прошел установленный законом срок, то есть все основания для отмены такого решения.

В случае, если в постановлении ТЦК о наложении штрафа имеются указанные основания, то такое решение ТЦК подлежит обжалованию.

Для этого нужно подать административный иск в суд по месту регистрации или по месту нахождения ТЦК в течение 10 дней с момента вынесения постановления. При этом, в иске необходимо четко указать, какие именно нарушения требований закона допустил ТЦК при вынесении постановления о наложении административного взыскания. В случае, если 10 дней для обжалования постановления уже прошли, этот срок можно восстановить, но только тогда, когда есть уважительные причины для пропуска срока (например, болезнь, командировка, неуведомление о вынесении постановления и т.д.).

Обжаловать решение ТЦК о наложении штрафов в случае несогласия с ними, военнообязанным стоит хотя бы потому, что ТЦК может обратиться в Национальную полицию Украины. И, формально, такие лица будут находиться в розыске.

Богдан Врублевский, юрист практики уголовного права юридической компании ADER HABER