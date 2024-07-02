Студенты-аспиранты будут сдавать тест на знание английского и украинского языка.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона рассказал детали о тестировании для студентов аспирантов, которое должно состояться осенью этого года.

"Тест будет состоять из двух частей - в 2024 году этот тест планируется в октябре-ноябре для тех, кто поступил на аспирантуру в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения. Как раз после окончания половины научно-образовательной программы - собственно ее образовательной компоненты. Тест будет по украинскому языку и английскому. Почему это важный тест. Ведь человек, который учится в аспирантуре - должен, во-первых, понимать тексты, уметь их реализовать. И, самое главное, почему есть текст с иностранного языка, потому что много научных исследований - обычно находится в иностранных изданиях", - пояснил Бабак.

Он также добавил, что тестирование для аспирантов не может гарантировать, что удастся отсеять всех мужчин, которые поступили в вузы, чтобы уклониться от мобилизации. В то же время это даст возможность выявить часть военнообязанных, которые поступали в высшие учебные заведения с этой целью.

Видео дня

"Мы видели динамику и в 2022 и в 2023 году по количеству аспирантов, по их увеличению и понимаем, что это аномальное количество - их больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Поэтому есть предположение, что с 2022 года, из-за того, что в законе о мобилизации все аспиранты имели отсрочку от мобилизации, то это частично могло быть использовано теми, кто хотел уклониться от своего Конституционного долга, а не заниматься своими научными исследованиями. Поэтому Кабмин принял решение, что в законе мы не вставляем эти нормы. А Кабмин имеет все нормы, чтобы проверить знания аспирантов, которые поступили после начала полномасштабного вторжения", - добавил Бабак.

Поступление на аспирантуру в Украине

Накануне Министерство образования и науки Украины опубликовало приказ о новых правилах обучения в аспирантуре, подписанный из-за чрезмерного нынешнего ажиотажа среди мужчин призывного возраста на поступление на третий уровень высшего образования.

В частности, согласно новому указу, все студенты-контрактники, которые учатся на аспирантуре, потеряли возможность бронирования от мобилизации.

В то же время в Украине в этом году изменились правила приема в аспирантуру, в частности значительно увеличилось количество мест. Если в предыдущие годы на аспирантуру выделяли около 3 200 мест ежегодно на бюджет, то в этом году их будет вдвое больше.

Вас также могут заинтересовать новости: