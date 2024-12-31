Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний.

На портале "Дія" запустили аннулирование бронирования для военнообязанных работников. Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

"Достигли лимита забронированных работников? Разбронируйте работника и предоставьте отсрочку другому - онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний", - говорится в сообщении.

Также приведена инструкция, как аннулировать бронирование работника на портале "Дія".

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1. Авторизуйтесь на портале с электронной подписью юридического лица.

2. Выберите услугу Аннулирование бронирования работников.

3. Подайте заявление с данными о работниках на разбронирование.

4. Проверьте заявление и подпишите его электронной подписью.

5. Ожидайте результат в течение суток - на электронной почте и в личном кабинете.

"Обратите внимание, что податься на аннулирование можно только раз в 30 дней. А если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически", - отметили в пресс-службе.

Бронирование в Украине - последние новости

26 декабря на Едином портале государственных услуг "Дія" возобновили бронирование работников. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать.

Кабинет министров недавно внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время и таким образом позволил бронировать священнослужителей. Отныне могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести.

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