Также уклониста обвиняли и в семейном насилии.

В Чернигове дважды судили мужчину за уклонение от мобилизации. Сначала он получил испытательный срок, однако даже после этого добровольно не пришел в ТЦК и СП, поэтому его уже приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Черниговского апелляционного суда.

В то же время фигурант дела просил оставить более мягкое наказание, однако апелляционный суд встал на сторону прокурора и отменил приговор Черниговского районного суда от 7 февраля 2024 года и посадил уклониста на три года.

Прокурор считает, что мужчина сознательно игнорировал выполнение конституционного долга по защите государства, как гражданина Украины.

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"Указанное свидетельствует об отсутствии у подсудимого искреннего раскаяния, которое судом необоснованно признано обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого. Назначение испытательного срока лицу, которое пытается избежать мобилизации, будет несправедливым и в определенной степени пренебрежительным в отношении защитников Украины и приведет к сознательному игнорированию получения повесток другими лицами, подлежащими мобилизации", - добавили в приговоре.

Кроме того, мужчину обвиняли в семейном насилии в отношении своей сожительницы, поэтому в суде проанализировали материалы дела и отменили испытательный срок.

Уклонение от мобилизации - последние новости

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что уклонисты имеют больше шансов погибнуть во время незаконного пересечения границы, чем попасть на войну и погибнуть там.

"Очень часто криминалитет, который предлагает выезд гражданам за границу, не имеет связей на той стороне. Но для того, чтобы обезопасить себя, они могут обмануть родных уклониста, даже если он погиб на переправе, и сказать, что тот безопасно добрался до места, но просто "не желает выходить на связь", - объяснил военный.

Также военный адвокат Сергей Дубок напомнил, что военнообязанным, которые не стоят на учете или вовремя не обновляют свои данные, грозит штраф 17 тысяч гривен. Однако его сумма может увеличиваться.

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