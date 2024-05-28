Нехватка живой силы - проблема, которая может решить судьбу Украины в худшую сторону, даже если ей удастся сохранить поддержку Запада.

Украине срочно нужны новые солдаты, но некоторые из них, испытывающие страх из-за жестоких боев и усиливающейся призывной кампании, отчаянно пытаются избежать призыва, пишет NBC News.

"Когда ты видишь людей в форме, начинается паника. Начинаешь думать, что кто-то мобилизует тебя сейчас против твоей воли", - сказал NBC News адвокат, работающий в Киеве.

Если в начале войны добровольцы выстраивались в очередь, то теперь их пыл угас, и нехватка личного состава стала проблемой, которая может решить судьбу Украины, даже если ей удастся сохранить поддержку Запада, пишет NBC.

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"Сама по себе мобилизация не так уж и страшна, больше пугает сам процесс мобилизации", - говорит киевский адвокат. "Ты боишься, что однажды тебя закинут в автобус, отвезут куда-нибудь, отключат телефон, и ты окажешься отрезанным от мира".

Его страх усугубляют видеоролики в украинских социальных сетях, демонстрирующие стычки между гражданскими мужчинами и сотрудниками военкоматов на улицах городов и в общественных местах по всей стране.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк ранее заявил, что видеоролики, вырванные из контекста, и критика в адрес офицеров по призыву служат лишь пищей для российской пропаганды. Тем не менее, они также подпитывают страхи некоторых мужчин, подлежащих призыву, которые опасаются появляться в общественных местах и стараются избегать любых контактов с властями.

Другие ищут способы нелегально сбежать за границу. Эти попытки часто организуются недобросовестными торговцами людьми, которым платят тысячи долларов за переправу.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал NBC News, что призывники также пытаются незаконно пересечь границу на обычных контрольно-пропускных пунктах, используя поддельные документы, пытаясь подкупить пограничников или даже прячась в автомобилях в качестве безбилетников.

Но украинское правительство пытается разыскать не только тех, кто подлежит призыву внутри страны

39-летний Антон, который сейчас находится в Ирландии, говорит, что не планирует возвращаться в Украину ни сейчас, ни когда закончится война. По его словам, он что чувствует ответственность только за благополучие своей семьи. "Мне больше не перед кем отвечать", - сказал он.

Еще один уехавший, разработчик программного обеспечения из Киева рассказал NBC News, что уехал, потому что опасался мобилизации, особенно после того, как услышал истории о том, как других мужчин задерживали на улицах сотрудники военкоматов, а это, по его словам, "не способствует желанию идти защищать страну".

Он считает, что может быть полезнее для Украины, если будет ежемесячно жертвовать тысячи долларов на армию и поддерживать экономику страны налогами, которые он платит из-за границы, а не сидеть в окопе. "Если я увижу, что мне, как человеку, который много работает и имеет высокий доход, удастся получить законное освобождение и продолжать жертвовать, я немедленно вернусь в Украину", - сказал он.

Для солдат на передовой эти темы тоже чувствительны

"Война продолжается, и страна должна сражаться. Люди должны идти в армию. Другого пути нет", - говорит Александр, рядовой, который записался добровольцем в начале войны и служит с тех пор.

Алексей, офицер, служащий в военной разведке, говорит, что его товарищи считают "грустным и смешным" тот факт, что некоторые украинские мужчины, спасаясь от боевых действий, погибают, утонув при попытке бежать за границу.

Алексей сказал, что понимает, что не каждый может быть воином, но в армии сейчас есть потребность в небоевых профессиях, например, в механиках. "Нам нужно много рабочих рук", - сказал он.

Украинские уклонисты - новости

Уклонистов со статусом "в розыске", которых поймают на границе, сразу будут отправлять в ТЦК, но непосредственную доставку должны выполнить полицейские, которых вызовут пограничники.

Также военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила военного учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривень.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша готова поддержать общеевропейскую схему, стимулирующую украинских уклонистов вернуться на родину.

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