Он посоветовал во время вручения повестки тщательно проверять сам текст документа.

В Украине продолжается мобилизация, получить повестку могут все мужчины призывного возраста с 18 до 60 лет. С 30 декабря украинское правительство утвердило новый порядок воинского учета призывников. Накануне власти Киева не отрицали, что повестки могут раздавать и в метро.

Поэтому в эфире "Сніданку з 1+1" адвокат Андрей Новак пояснил, что порядок вручения повесток в Украине регламентирован, хотя и имеет определенные "пробелы". Так, он подчеркнул, что, например, сажать человека в авто и везти в военкомат, даже в сопровождении правоохранительных органов, — противозаконно. То есть вручить повестку на улице - законно, заставлять и везти сразу в военкомат - нет.

В случае уклонения от мобилизации запрещено везти человека в военкомат принудительно, зато в полицейский участок для составления протокола нет, добавляет адвокат. Также могут открыть уголовное производство, если человек прошел медкомиссию и получил вызов на выезд к месту службы.

Также Новак подчеркнул, что выдача повестки в Украине через "Дию" невозможна, потому что нужна подпись получателя как подтверждение о получении. Кроме того человек может просто удалить приложение.

Адвокат Андрей Новак обратил внимание на то, что получение повестки не означает немедленную отправку человека в горячую точку или в любое другое место несения службы:

"Получение повестки прежде всего - это для актуализации данных в центрах комплектования".

Адвокат пояснил, в каком случае выдача повестки незаконна

Незаконно передавать повестку через родственников. Ее должны вручить лично человеку.

Получение такого документа из-за нарушения комендантского часа - спорный вопрос, подчеркнул адвокат.

Нельзя клеить повестки на дверях, бросать в почтовые ящики. Это - незаконно.

Выдавать повестки на блокпостах, в кафе, в метро, в ТЦ - вполне вероятно и нормально в сегодняшних реалиях, отметил Новак.

Получить повестку по телефону или через смс - незаконно.

Если человек отказывается получить повестку, работники военкомата составляют акт отказа с участием двух свидетелей, передают эту информацию в центр комплектования. А дальше к человеку быть применена админответственность.

Кто может выдавать повестки - ответ адвоката:

Сотрудники центров комплектования

Работодатель

Руководители учебных заведений

Представители органов местного самоуправления

Новак посоветовал во время вручения повестки тщательно проверять сам текст документа. Важно, чтобы на момент вручения все данные уже заполнены, чтобы были подпись и печать руководителя центра комплектования.

Напомним, Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений. Об этом свидетельствует принятое еще 30 декабря 2022 года постановление под №1487. Документ был обнародован 3 января 2023-го.

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