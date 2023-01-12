В Украине продолжается мобилизация, получить повестку могут все мужчины призывного возраста с 18 до 60 лет. С 30 декабря украинское правительство утвердило новый порядок воинского учета призывников. Накануне власти Киева не отрицали, что повестки могут раздавать и в метро.
Поэтому в эфире "Сніданку з 1+1" адвокат Андрей Новак пояснил, что порядок вручения повесток в Украине регламентирован, хотя и имеет определенные "пробелы". Так, он подчеркнул, что, например, сажать человека в авто и везти в военкомат, даже в сопровождении правоохранительных органов, — противозаконно. То есть вручить повестку на улице - законно, заставлять и везти сразу в военкомат - нет.
В случае уклонения от мобилизации запрещено везти человека в военкомат принудительно, зато в полицейский участок для составления протокола нет, добавляет адвокат. Также могут открыть уголовное производство, если человек прошел медкомиссию и получил вызов на выезд к месту службы.
Также Новак подчеркнул, что выдача повестки в Украине через "Дию" невозможна, потому что нужна подпись получателя как подтверждение о получении. Кроме того человек может просто удалить приложение.
Адвокат Андрей Новак обратил внимание на то, что получение повестки не означает немедленную отправку человека в горячую точку или в любое другое место несения службы:
"Получение повестки прежде всего - это для актуализации данных в центрах комплектования".
Адвокат пояснил, в каком случае выдача повестки незаконна
- Незаконно передавать повестку через родственников. Ее должны вручить лично человеку.
- Получение такого документа из-за нарушения комендантского часа - спорный вопрос, подчеркнул адвокат.
- Нельзя клеить повестки на дверях, бросать в почтовые ящики. Это - незаконно.
- Выдавать повестки на блокпостах, в кафе, в метро, в ТЦ - вполне вероятно и нормально в сегодняшних реалиях, отметил Новак.
- Получить повестку по телефону или через смс - незаконно.
Если человек отказывается получить повестку, работники военкомата составляют акт отказа с участием двух свидетелей, передают эту информацию в центр комплектования. А дальше к человеку быть применена админответственность.
Кто может выдавать повестки - ответ адвоката:
- Сотрудники центров комплектования
- Работодатель
- Руководители учебных заведений
- Представители органов местного самоуправления
Новак посоветовал во время вручения повестки тщательно проверять сам текст документа. Важно, чтобы на момент вручения все данные уже заполнены, чтобы были подпись и печать руководителя центра комплектования.
Напомним, Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений. Об этом свидетельствует принятое еще 30 декабря 2022 года постановление под №1487. Документ был обнародован 3 января 2023-го.