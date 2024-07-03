Есть категории лиц, которых не имеют права без подготовки отправлять на службу, подчеркнул эксперт.

Мобилизация в Украине продолжается, и если человека без боевого опыта мобилизовали и без прохождения базовой военной подготовки отправили на службу, то нужно обращаться к командиру воинской части, в которую его направили, с рапортом о том, что он не служил в Вооруженных силах, не имеет боевого опыта и подпадает под категорию лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку.

В таком случае следует обращаться к 59 статье Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины, в которой говорится, что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, который не прошел подготовку, поделился информацией адвокат, кандидат юридических наук, офицер юстиции нашей армии Евгений Филипец с "УП. Життя".

"Я сталкивался со случаем, когда мобилизованный все время прохождения базовой военной подготовки болел. Фактически, он весь курс пропустил, но его отправили в воинскую часть для "применения полученных навыков", - поделился эксперт. Собеседник отметил, что человека, который не прошел базовую военную подготовку, должны отправить в учебный центр, не исключая из списков личного состава части, в которую его направили.

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Адвокат добавил, что если рапорт не подействует, то следует обратиться на горячую линию Минобороны Украины (044-454-44-99, 0-800-500-442, 0-800-500-410).

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В украинском государстве с 18 мая начал действовать новый закон о мобилизационных мероприятиях. В документе отмечается, что все военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать через приложение "Резерв+", территориальные центры комплектования и соцподдержки и центры предоставления админуслуг.

Адвокат Ярослав Куц предупредил, что люди, которые зарегистрировались в "Резерв+" и получили статус "в розыске" должны появиться в ТЦК и СП. Эксперт предупредил, что таким лицам, в случае неявки в ТЦК, грозит "бусизация".

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