Если же вас задержали, адвокат советует ничего не подписывать, не предоставлять свои данные.

Адвокат Роман Симутин назвал внесение данных призывника о розыске в информационно-поисковую систему МВД "Армор" полнейшей профанацией.

"Сейчас же вносят в базу только на основании обращения ТЦК о доставке. Не задержание, а именно доставку, предусматривающую исключительно добровольность, а полиция ставит пометку как "розыск", - говорит он в своем YouTube-канале.

Симутин подчеркнул, что разыскивать должны настоящих уклонистов, которые действительно отказались от своей повестки или не явились в ТЦК, а не кого-либо, чью фамилия и имя впишут в обращение о доставке.

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Адвокат подчеркнул, что никто, даже работники полиции, не имеют достаточных полномочий вас задержать по статьям 210, 210-1 КУоАП.

"Почему? Ибо указанные статьи не несут угрозы для окружающих и не требуют немедленного прекращения правонарушения путем задержания, применения физической силы и доставкой в участок. Именно поэтому полиция и вызывает ТЦК, потому что уже наелась отписываться за незаконные задержания. Теперь действуют "тихой сапой", мол, мы вам нашли уклониста – езжайте и сами разбирайтесь", - говорит юрист.

По его словам, именно поэтому мы и наблюдаем "бусики", драки, погони и даже предупредительные выстрелы в воздух.

"Повторюсь: по состоянию на сегодня никаких правовых оснований для задержания, а особенно для применения силы и спецсредств, у структуры ТЦК нет, потому что ее официально не уполномочили для таких действий", - заявил Симутин.

Если же вас задержали, адвокат советует ничего не подписывать, не предоставлять свои данные, а сразу после освобождения идти в прокуратуру и писать заявление о незаконном задержании и лишении свободы.

Как вести себя ,если вас "скручивают" и везут в ТЦК

Ранее адвокат Ростислав Кравец рассказал, как нужно военнообязанным украинцам вести себя при вручении повестки или в ситуациях, когда вас задерживают и пытаются отвести в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии или уточнения данных. Прежде всего юрист не советует спорить или драться с представителями военкомата.

Адвокат Андрей Новак объяснял, что "пакование" человека после вручения повестки даже в полицейское авто или автобус - незаконно. Он подчеркнул, что военнообязанный должен сам прибыть в военкомат.

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