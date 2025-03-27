Некоторые категории студентов могут лишиться отсрочки и оказаться на фронте.

В Украине продолжается призыв военнообязанных мужчин возрастом от 25 до 60 лет. Но есть отдельные категории тех, кто не подлежит мобилизации. К примеру, для большинства учащихся колледжей и вузов действует отсрочка. Но есть исключения - некоторые студенты могут на законных основаниях получить боевую повестку.

Мы разобрались, как проходит мобилизация студентов в Украине в 2025 году и кого из учащихся могут отправить на фронт.

Можно ли мобилизовать студентов в 2025 году

Мобилизацию студентов регулирует Закон Украины №10449. Право на отсрочку имеют студенты, аспиранты, докторанты, которые получают первое высшее образование на дневной или дуальной форме. При этом формат обучения может быть дистанционным.

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Как студенту получить отсрочку от мобилизации

Чтобы избежать мобилизации, студенту обязательно нужно оформить отсрочку в ТЦК. Без этого мужчина может получить повестку, если он старше 25 лет. Для получения отсрочки в военкомат нужно подать справку об обучении из деканата. На документе должна быть печатка для конкретного ТЦК. Правильно оформленная отсрочка отображается в приложении Резерв+.

Предоставляется отсрочка на полгода, после чего ее нужно продлевать. Преподавателям со ставкой более 0,75 защиту от призыва дают на год.

Какие студенты попадают под мобилизацию

Могут ли мобилизовать студента - зависит от нескольких факторов. Такой мужчина не получит отсрочку, если:

учится на заочной или вечерней форме: получает второе и более высшее или профессиональное образование; имеет статус военнообязанного (служил в армии или получил военный опыт); был отчислен; не оформил или не продлил отсрочку; находится в промежуточном периоде между ступенями обучения (например, во время каникул между бакалавриатом и магистратурой).

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в вузах заработает обязательная для юношей базовая общевойсковая подготовка студентов. После завершения программы ученики примут присягу и получат военную специальность. Если мужчина откажется её проходить, то его отчислят из университета.

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