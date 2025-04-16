По мнению Луценко, проблема Украины в том, что самые богатые и влиятельные люди не воюют.

То, что в Украине верхушка государства отказывается воевать, политик, общественный активист, а теперь военнослужащий и аэроразведчик Игорь Луценко называет "глубочайшим моральным разломом общества". Об этом он сказал в интервью Главкому.

"У нас фундаментальная проблема заключается в том, что самые богатые, самые влиятельные люди не воюют. У нас никто практически из поп-звезд не воюет, из политиков известных, так, чтобы действующий политик решил покинуть политику и показать пример. У нас те, кто якобы ушел, продолжают депутатство. Из списка топ-100 Forbеs никто не воюет", - отметил Луценко.

По его словам, "верхушка государства принципиально отказывается воевать - это глубочайший моральный разлом общества". Между тем широкие слои населения, говорит он, "смотрят на верхушку и понимают: надо или бежать, или что-то придумывать, каким образом от этого всего уклониться".

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По мнению военного, президент должен прибегнуть к радикальным шагам, заявив своему кругу, что "кто не пойдет на фронт - посадим в тюрьму, кто не пойдет на фронт - конфискуем активы".

"Это называется - мобилизация верхушки. У нас была мобилизована страна в 2022-м году. Потом произошла демобилизация, по сути. Мы видим, какое сейчас мощное движение уклонистов. Оно гораздо более многочисленное, чем те, кто воюет на фронте", - утверждает Луценко.

Он считает, что Украина сейчас движется "к какой-то критической точке":

"Или что-то произойдет в мире такое, что изменит ситуацию коренным образом, или наступит что-то такое критическое в нашей ситуации, когда все-таки верхушка вынуждена будет работать и жить по-другому".

Также он обратил внимание, что уклонистов и тех, кто ушел в СВЧ, не наказывают. По его словам, менее 1% из них реально наказаны. По словам Луценко, "лицо, совершившее хулиганство, имеет больше шансов сесть в тюрьму, чем уклонист или СОЧесник".

На вопрос, что такое критическое должно произойти, чтобы элита в Украине вошла в войну и ситуация с мобилизацией изменилась, военный ответил:

"Наступление из Беларуси на Киев, например. Я очень на него, так сказать, рассчитываю".

По его мнению, когда снова в столицу будут пытаться попасть колонны россиян, "тогда снова мы вернемся в ситуацию, когда, оказывается, можно как-то самоорганизовываться для войны быстро".

"Оказывается, тогда не нужно было 25 бумажек для того, чтобы сделать определенное действие. Я вот сейчас ничем не занимаюсь, только себе бумажки оформляю, чтобы вы понимали уровень бюрократии. Это абсолютный бред, но тем не менее. На четвертом году войны мне нужна кипа бумажек, чтобы сделать то, что надо по работе. В 2022-м году такого не надо было, и такого в принципе не должно быть", - отметил Луценко.

Он выразил надежду, "что поставят адекватных людей на адекватные места, и процесс пойдет".

Другие заявления Игоря Луценко

Как сообщал ранее УНИАН, военный считает, что не надо ничего менять сейчас в ТЦК, а вместо этого изменения необходимы в смежных сферах. По его словам, должна быть такая государственная политика, которая обеспечит больший приток людей в ТЦК. В частности, он считает, что Украине нужно активнее привлекать к участию в боевых действиях иностранцев, увеличив выплаты и создав соответствующие условия, чтобы они могли беспрепятственно попасть в Украину.

Также военный сказал, сколько тысяч мужчин надо на войну. Он считает, что если в Украине в ближайшее время мобилизуют еще 800 тыс. мужчин, тогда можно будет воевать год, даже с ротациями. Поскольку же "сейчас механизмов, которые позволяют найти дважды по 400 тыс., не существует, у нас в Украине уклонистское движение доминирует", констатировал Луценко.

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