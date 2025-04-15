По его словам, чтобы что-либо изменилось, нужен ряд серьезных решений и от Трампа, и от Конгресса.

Война в Украине приближается к историческому поворотному моменту. Если администрация президента США Дональда Трампа не изменит курс, военная помощь США Украине вскоре может прекратиться, считает экс-директор Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам Восточной Европы и Украины (2021-2025) Дэвид Шимер.

В материале для The Guardian он отметил, что в последние месяцы своего президентства Джо Байден принял ряд решений, направленных на пополнение украинских запасов жизненно важного вооружения. Под конец 2024 года Минобороны США передало Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни бронемашин. В декабре того же года Байден утвердил дополнительный пакет помощи на $1,25 млрд, что позволило США продолжать поставки оружия Украине.

"Эти меры выиграли для Украины время, но оно на исходе. Запасы американских боеприпасов у Украины истощаются. Выделенный пакет помощи скоро будет исчерпан", - отметил Шимер.

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По его словам, США по-прежнему обладают несколькими миллиардами долларов, которые могут быть использованы по механизму экстренной передачи вооружений, чтобы предоставить дополнительную военную помощь. Но с момента вступления в должность Трамп не утвердил ни одного такого пакета.

Даже если он передумает и воспользуется оставшимися средствами, их всё равно недостаточно для устойчивой долгосрочной поддержкие. Для этого Конгресс должен одобрить новый пакет помощи Украине — а этого не произойдёт, пока Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса и Белый дом, говорится в материале.

"Таким образом, эпоха военной поддержки Украины со стороны США близится к завершению", - добавил эксперт. Кремлевский диктатор Владимир Путин, в свою очередь, продолжает тянуть время, наблюдая, как администрация Трампа безуспешно пытается добиться прекращения огня, и ожидая, пока запасы вооружения от времён Байдена не иссякнут.

Путин выжидает, надеясь, что украинская армия сломается без поддержки США. Как он недавно заявил: "Есть основания полагать, что мы их добьём". Даже если России не удастся захватить значительно больше территории, Путин будет ждать, пока ситуация Украины не станет критической, прежде чем принимать серьёзные решения о завершении войны. В тексте Шимер пишет, что Путин рассчитывает, что война продлится по крайней мере ещё несколько месяцев. Хотя у России тоже есть свои проблемы: ВСУ продолжают эффективно обороняться, нанося значительные потери оккупантам, а падение цен на нефть оказывает давление на российскую экономику.

"США должны изменить расчёты Путина — подтолкнуть его к реальным переговорам, усилив военную помощь Украине и ужесточив санкции против России. Однако администрация Трампа не сделала ни того, ни другого, предпочтя давить на [президента Украины] Владимира Зеленского и делать односторонние уступки России", - подчеркнул Шимер.

Европа же в последние месяцы усилила поддержку Украины в условиях отсутствия лидерства со стороны США. Для европейских сторонников Украины ключевые вопросы следующие: как Украине продолжать сопротивление, опираясь на собственное производство вооружений, европейскую военную помощь и обмен разведданными с США; и какой наиболее реалистичный способ финансирования такой поддержки.

Другие новости о поддержке Украины со стороны Запада

Ранее УНИАН сообщал, что в Конгрессе США представили законопроект о поддержке Украины и санкциях против РФ. В первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также предлагается создание должности спецкоординатора по вопросам восстановления Украины. Во втором разделе говорится о помощи Украине в сфере безопасности, включая прямые кредиты и военное финансирование.

Франция, в свою очередь, уже приняла важное решение о будущей поддержке Украины. Франция будет уделять особое внимание странам, пострадавшим от кризисов и конфликтов, в частности посредством своей гуманитарной и восстановительной деятельности, а также поддержки макрофинансовой стабилизации.

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