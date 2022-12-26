В Минобороны отмечали, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.

Из-за полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены если не переехать внутри страны, то есть стать внутриперемещенными лицами (ВПЛ), то вообще уехать за границу. Поэтому в Минреинтеграции объяснили, нужно ВПЛ встать на воинский учет по новому месту жительства в Украине.

"Если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и являетесь военнообязанными, вы должны встать на воинский учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней после приезда", — подчеркнули в пресс-службе министерства. Объясняется, что это не означает автоматическое вручение повестки.

Кто освобожден от мобилизации (это неполный перечень):

лица с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену (мужа) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Если вы не подлежите мобилизации, но повестка пришла

Случается и такое, что человек не подлежит мобилизации, но все равно получает повестку. В таком случае, советуют в Минреинтеграции, нужно идти в военкомат и предоставить документы, подтверждающие ваш статус.

Видео дня

Мобилизация в Украине

С началом полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года в нашей стране была объявлена мобилизация. В Минобороны отмечали, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.

6 декабря в Министерстве внутренних дел сделали важное заявление относительно призыва и мобилизации: сейчас нет необходимости вручать гражданам повестки на блокпостах.

В ВСУ заявляют: говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации, нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и по заявкам призваны от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено.

Сейчас прежде всего мобилизуют ветеранов АТО и ООС, а также граждан, прошедших военную службу. Остальных украинцев тоже призывают, но их сначала отправляют на обязательное обучение минимальной продолжительностью 1 месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: