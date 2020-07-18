Против новых правил: под Офисом президента прошел митинг риэлторов (фото)

Участники протеста выступили против принятия законопроекта, зарегистрированного в парламенте.

В Киеве под зданием Офиса президента прошел митинг риэлторов, которые выступили против законопроекта "О риелторской деятельности", который позволяет покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов из единой базы.

Об этом сообщила в Facebook одна из участниц акции Маргарита Погосбекова.

"Законотворцы придумали закон, чтобы продать, купить, сдать в аренду любой гражданин мог, только обратившись к риэлтору. Радоваться бы - люди будут вынуждены идти к нам, и платить за услуги. А мы протестуем. Потому что понимаем - насильно мил не будешь. Мы не хотим стать частью схемы, напоминающей рэкет. И играть по правилам кукловодов!", - написала она.

По ее словам, риэлторы поняли, что те полномочия, которыми их хотят наделить создатели законопроекта - "это кусок сыра в мышеловке".

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"Чтоб через нас добраться до денег народа - собственников недвижимости. Всех граждан не возьмешь под контроль, и данью не обложишь. А создать прослойку, собирающую взносы и передающую их "куда надо" прикрывшись обязательной риэлторской услугой - до этого додумались. А тех риэлторов, кто в этой схеме участвовать не захочет - легко устранят. С помощью странных структур, внешне похожих на органы самоуправления...", - отметила участница митинга.

"Народ пока не понимает, что изменится. Ну, будут риэлторы обучены и сертифицированы - что ж плохого? Ну, будут подконтрольны собственной же федерации, а не государству - куда ж демократичнее? Ну, появится платная единая база - отлично, мусора меньше будет... А на самом деле за всеми этими нововведения, скрывается одно - с каждого действия, которое человек захочет сделать с собственным недвижимым имуществом, нужно будет заплатить мзду. Через риэлтора! Потому что именно его выбрали тем, кого будут ненавидеть за эти поборы.. Путая их с настоящей риэлторской услугой, которая приносит солидную пользу клиенту и помогает более выгодно продать, купить или сдать квартиру, дом или офис....", - пояснила Погосбекова.

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Она подчеркнула, что риэлторы вступают за цивилизованный рынок и против втягивания в коррупционные схемы.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О риелторской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и обязать риелторов иметь лицензию, а также ввести паспортизацию объектов и их реестр.

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