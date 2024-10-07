Миссия - спасать жизни: БФ молодежной инициативы 'Надія' и меценат Анатолий Шкрибляк помогают военным и медикам на передовой

Они передали десятки карет скорой помощи и другое критическое оборудование, которое спасает жизни военных и гражданских на прифронтовых территориях.

С начала полномасштабной войны Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія", при поддержке мецената Анатолия Шкрибляка, объединил усилия благотворителей и международных доноров для помощи военным и медикам. Недавно была реализована юбилейная 150-я миссия в Донецкой области. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда "Надія", первый заместитель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

"За всё время полномасштабной войны мы с партнёрами закупили и передали около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях. Мы обеспечили прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller - Швейцария, 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, современными УЗИ, рентгенаппаратами и операционными столами", - отметил Валерий Дубиль.

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Он также подчеркнул, что совместно с командой передали десятки карет скорой помощи и другое критическое оборудование, которое спасает жизни военных и гражданских на прифронтовых территориях.

"Мы установили 5 кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитали Донецкой и Харьковской областей. Эти аппараты чрезвычайно ценные и помогают при внутренних кровотечениях. Наша миссия - спасать жизни, и современное медицинское оборудование для этого критически важно", - добавил Дубиль.

Анатолий Шкрибляк подчеркнул важность поддержки военных и медиков в эти трудные времена: "Сегодня каждый должен присоединиться к помощи тем, кто защищает нашу страну и спасает жизни на передовой. Мы с фондом "Надія" сделали всё возможное, чтобы обеспечить врачей самым современным оборудованием, а военных - необходимой техникой для обороны. И это только начало. Мы продолжим нашу работу, пока не победим, потому что только вместе, поддерживая друг друга, можем обеспечить нашу общую победу".

Фонд также систематически помогает с оснащением бригад ВСУ, подразделений Государственной пограничной службы, Главного управления разведки и Национальной полиции Украины. Благодаря поддержке партнёров были переданы тысячи станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций и современных дронов для наших защитников.

"Помощь военным и медикам остаётся нашим главным приоритетом. Фонд "Надія" вместе с нашими партнёрами будет продолжать поддерживать тех, кто на передовой, лечит и борется за независимость Украины. Мы продолжаем работать ради одной миссии - спасать жизни наших защитников и наших людей, и будем продолжать это делать до нашей общей победы", - подытожил Валерий Дубиль.