Миссия - спасать жизни: БФ молодежной инициативы 'Надія' и меценат Анатолий Шкрибляк помогают военным и медикам на передовой

С начала полномасштабной войны Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія", при поддержке мецената Анатолия Шкрибляка, объединил усилия благотворителей и международных доноров для помощи военным и медикам. Недавно была реализована юбилейная 150-я миссия в Донецкой области. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда "Надія", первый заместитель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

"За всё время полномасштабной войны мы с партнёрами закупили и передали около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях. Мы обеспечили прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller - Швейцария, 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, современными УЗИ, рентгенаппаратами и операционными столами", - отметил Валерий Дубиль.

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Он также подчеркнул, что совместно с командой передали десятки карет скорой помощи и другое критическое оборудование, которое спасает жизни военных и гражданских на прифронтовых территориях.

"Мы установили 5 кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитали Донецкой и Харьковской областей. Эти аппараты чрезвычайно ценные и помогают при внутренних кровотечениях. Наша миссия - спасать жизни, и современное медицинское оборудование для этого критически важно", - добавил Дубиль.

Анатолий Шкрибляк подчеркнул важность поддержки военных и медиков в эти трудные времена: "Сегодня каждый должен присоединиться к помощи тем, кто защищает нашу страну и спасает жизни на передовой. Мы с фондом "Надія" сделали всё возможное, чтобы обеспечить врачей самым современным оборудованием, а военных - необходимой техникой для обороны. И это только начало. Мы продолжим нашу работу, пока не победим, потому что только вместе, поддерживая друг друга, можем обеспечить нашу общую победу".

Фото Надия 07 октября 2024
Фото Надия 07 октября 2024
Фото Надия 07 октября 2024
Фото Надия 07 октября 2024
Фото Надия 07 октября 2024

Фонд также систематически помогает с оснащением бригад ВСУ, подразделений Государственной пограничной службы, Главного управления разведки и Национальной полиции Украины. Благодаря поддержке партнёров были переданы тысячи станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций и современных дронов для наших защитников.

"Помощь военным и медикам остаётся нашим главным приоритетом. Фонд "Надія" вместе с нашими партнёрами будет продолжать поддерживать тех, кто на передовой, лечит и борется за независимость Украины. Мы продолжаем работать ради одной миссии - спасать жизни наших защитников и наших людей, и будем продолжать это делать до нашей общей победы", - подытожил Валерий Дубиль.