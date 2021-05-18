Месяц пребывания в одно- или двухместной камере обойдется заключенным в 12 тыс. грн.

В Киевском следственном изоляторе представили 18 восстановленных камер.

Как передает корреспондент УНИАН, каждая камера оборудована по норвежскому образцу. В ней есть душевая кабина, туалет, телевизор, микроволновая печь, чайник, а также одно- или двухместные кровати в зависимости от типа камеры.

Кроме того, на первом и втором этажах корпуса СИЗО, где восстановили камеры, также есть прачечная, комната для охраны и пост наблюдения с видеокамерами.

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Как и в камерах, которые были восстановлены несколько лет тому назад, пребывание в течение месяца для арестанта обойдется в 12 тысяч гривень независимо от того, одноместная эта камера или двухместная.

Как сообщила журналистам заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, в отремонтированных камерах смогут удерживать 32 человека. Она добавила, что Минюст намерен продолжать восстанавливать камеры в следственном изоляторе Киева. По ее словам, ремонт камер состоялся за счет средств, полученных от заключенных, которые пользуются платными камерами, восстановленными ранее.

«Мы рассчитываем, что и этот корпус будет занят, а это значит, что 400 тысяч гривень в месяц изолятор будет получать на спецфонд капитальных расходов и сам себя сможет постепенно реконструировать», - пояснила Высоцкая.

Частичное финансирование, добавила она, состоялось также за счет капитальных расходов. Высоцкая отметила, что всего в следственном изоляторе 2 тысячи 300 человек, а платных камер существует не более чем на 48 человек.

Кроме того, она прокомментировала намерения Минюста продать следственный изолятор на Лукьяновке и построить новый на окраине города.

«Ситуация сейчас такая, что Киевский следственный изолятор является одним из крупнейших в Европе и может разместить 2,5 тыс. человек. Такое большое количество заключенных - это опасно. Поэтому наша идея - разделить. Эксперты рекомендуют, чтобы в одном месте было не более 1 тыс. человек. Поэтому мы рассматривали стоимость нового строительства, но это очень дорого. Следовательно, построить учреждение на 2,5 тыс. человек, а потом их перевести, это мало реалистично», - пояснила она.

Поэтому, добавила Высоцкая, в Минюсте приняли другое решение - постепенно восстанавливать корпуса, а затем на окраине Киеве соорудить новое учреждение, чтобы часть арестантов отселить туда.

За городом, в районе Бориспольской трассы, планируется построить изолятор на 1 тыс. человек. Однако на сегодняшний день средств на такое строительство еще нет.

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Автор: Дмитрий Хилюк