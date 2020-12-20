На места направлены взрывотехники и ответственные службы.

В Киеве в полицию поступили анонимные сообщения о заминировании пяти заведений торговли – торгового центра и супермаркетов.

Читайте такжеСБУ предупредили о теракте: где заложат взрывчатку, неизвестно – СМИОб этом сообщает Суспільне со ссылкой на полицию.

Отмечается, что на данный момент информация проверяется. В перечне заведений - торгово-развлекательный центр Ocean Plaza, супермаркеты NOVUS, "Ашан" и "Эпицентр".

"На места направлены взрывотехники и ответственные службы, сейчас проводится проверка", - заявили в полиции.

Информацию о проведении эвакуации на местах вызова или о закрытии объектов торговли в полиции не сообщили. Адреса супермаркетов также не называются.

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Автор: УНИАН