В Киеве в полицию поступили анонимные сообщения о заминировании пяти заведений торговли – торгового центра и супермаркетов.
Читайте такжеСБУ предупредили о теракте: где заложат взрывчатку, неизвестно – СМИОб этом сообщает Суспільне со ссылкой на полицию.
Отмечается, что на данный момент информация проверяется. В перечне заведений - торгово-развлекательный центр Ocean Plaza, супермаркеты NOVUS, "Ашан" и "Эпицентр".
"На места направлены взрывотехники и ответственные службы, сейчас проводится проверка", - заявили в полиции.
Информацию о проведении эвакуации на местах вызова или о закрытии объектов торговли в полиции не сообщили. Адреса супермаркетов также не называются.
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