Правоохранительные органы сейчас осуществляют проверку фактов, изложенных в журналистском расследовании.

Бывший генеральный директор ГП "Укринмаш" Александр Калинчук может быть причастен к масштабным финансовым злоупотреблениям в сфере закупок вооружения.

Об этом говорится в журналистском расследовании.

В течение пребывания Калинчука в должности (с ноября 2022 по январь 2025 года) государственное предприятие неоднократно срывало контракты на поставку оружия, что привело к значительным потерям для оборонной сферы. В частности, иски против "Укринмаша" подали Национальная полиция и Государственная пограничная служба на общую сумму более 950 млн грн.

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Бывший глава "Укринмаша" и члены его семьи задекларировали элитную недвижимость, несколько автомобилей премиум-класса, значительные суммы наличными и счета в иностранном банке. У самого Калинчука также найдены в декларации часы Rolex за 400 тыс. грн. Его жена в 2024 году зарегистрировала компанию в Болгарии, и в ходе расследования задается вопрос не является ли эта фирмы составляющей в цепочке легализации украденных средств.

Отдельно отмечается конфликт интересов: в 2024 году, еще будучи директором "Укринмаша", Калинчук создал собственную фирму ООО "Аркус Украина", которая должна заниматься такими же функциями, как и "Укринмаш". Формально он возглавил ее 22 января 2025 года. Он – единственный работник этой фирмы. В 2024 году она заработала почти 12 млн грн.

Правоохранительные органы сейчас осуществляют проверку фактов, изложенных в материале, отмечают журналисты. Расследование может стать основанием для объявления подозрения экс-руководителю госпредприятия.