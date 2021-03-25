Король эпатажа, мастер перевоплощений и неутомимый покоритель женских сердец Михаил Поплавский презентовал новый клип «Забава». На этот раз он появился в образе романтичного путешественника-астронавта, отправляющегося в космос на поиски любимой.

«Это такая легкая, спокойная сексуально-эротическая серия – Михаил Поплавский и девушки. А чего хочет женщина, того хочет Бог. А женщины хотят - забаву!",- сказал Михаил Поплавский.

Премьерный показ состоялся в Киевском университете культуры с участием украинских селебритис, звездных выпускников, популярных блогеров, друзей и коллег.

Музыку к песне написал Виталий Волкомор, автором слов является Николай Бровченко.

Съемки клипа проходили с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine и tracking systems и других.

По оригинальному сюжету главный герой, он же Михаил Поплавский, кружит в космическом пространстве, но неожиданно оказывается в подводном царстве среди хрупких морских нимф и волшебной Русалочки-Царевны. Его невероятно поражает ее необыкновенная красота, и, преисполненный страсти и вдохновения, он выражает свои чувства.

Моє серце човен, а кохання море

Берегів немає, як роса прозоре

А на денці серця, як на небі тиша

Там живе русалка, моя наймиліша!

Настоящая сила любви помогает главной героине, ее роль воплотила Мария Коптева, осуществить заветную мечту – станцевать. Она из Русалочки превращается в хрупкую девушку, которая исполняет вместе с нимфами романтический танец.

Креативная команда постановщиков устроила невероятное зрелище, его создателями стали: режиссер клипа - Дмитрий Гук, оператор-постановщик Алексей Степанов, хореограф-постановщик Ростислав Савченко.

Фееричные 3D-декорации подводного мира были разработаны в лилово-розовой гамме, белых и серебристых оттенках с перламутром: рельефный трон в форме ракушки, на котором грациозно расположились герои; громоздкие камни, жемчуг и кораллы прибавили загадочной атмосферы.

Режиссеру Дмитрию Гуку удалось совместить несочетаемое: "В клипе "Забава" мы решили погрузить космического астронавта в морскую бездну, где он встречается с Русалочкой. Такой контраст в раскрытии образов был нужен, чтобы все поняли, что отыскать единственную, неповторимую любовь бывает иногда очень сложно".

Михаил Поплавский отметил, что клип "Забава" номер 1 в Украине для мужской аудитории, но женщинам тоже должен очень понравиться.

«Любовь к женщине делает мужчин сильными, вдохновляет на героические и часто непредсказуемые поступки. Например, как я, отправиться в межгалактическое путешествие, а затем погрузиться в морские глубины. Но искреннее и взаимное чувство того стоит. Любите и будьте любимыми!» – пожелал всем Михаил Поплавский и добавил: «Держимся на волне любви!».

Народный артист Украины Павел Зибров, который пришел на премьеру «Забавы», поделился эмоциями: «Клип - просто бомба ! Завораживает все: волшебные образы, девушки и мастерский труд стилистов. И хочу отметить, в клипе «Забава» очень круто отсняты «крупные планы». Это современно, классно и драйвово. Шоу-бизнесу есть чему поучиться. За этим наше будущее».

Кирилл Кудрявцев - продюсер сообщества Тиктокеров - был в восторге от увиденного: "Мы приходим на каждую презентацию ваших клипов. С каждым разом вы удивляете все больше. Это очень современный и новый формат. Все трендовые платформы сейчас транслируют ваши клипы, это успех. Вы покоряете весь украинский шоу-бизнес. А мы с нетерпением ждем в дальнейшем ваши клипы».

Сейчас идет подготовка к съемочному процессу новых четырех клипов, которые довершат серию золотой десятки видеоработ на хиты Михаила Поплавского.

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Автор: Григорий Бондарь