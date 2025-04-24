РФ во время энергетического перемирия накапливала средства поражения.

Россияне и в дальнейшем будут бить по украинским городам и поскольку снимается фактор сдерживания - энергетическое перемирие, то объекты энергетики теперь становятся одними из ключевых для атак россиян.

Об этом сказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в эфире телемарафона.

По его словам, это продолжение действий врага, которые направлены на то, чтобы нас заставить капитулировать, чтобы в тылу люди начали говорить о необходимости сдаться.

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Он отметил, что комбинированные удары будут продолжаться. По его словам, РФ во время энергетического перемирия накапливала средства поражения.

"Мы наблюдали уже несколько недель подготовку к атаке стратегической авиации - ТУ-95 перемещали туда-сюда, шла загрузка боеприпасов. Готовились к ударам и корабли ЧФ", - отметил Лакийчук.

Он отмечает, что россияне и в дальнейшем будут бить по украинским городам, на сегодня снимается фактор сдерживания, то есть энергетическое перемирие, которого враг не очень-то и придерживался.

"Объекты энергетики теперь становятся одними из ключевых для атак россиян", - сказал Лакийчук.

По его словам, в частности, уже вчера россияне целились по энергообъектам Украины, но не попали.

"И сегодняшние удары также имеют такую цель. Конечно, плюс сегодня, что мы прошли отопительный сезон", - добавил эксперт.

При этом добавил, что теперь поставить "украинцев на колени" врагу будет сложнее. Лакийчук отмечает, что у врага терпение заканчивается вместе с уменьшением ресурсов и поэтому Россия пытается давить всеми способами.

По его словам, приоритетом для ударов россиян становится энергетическая, транспортная инфраструктура, будут бить по большим скоплениям людей, потому что именно там "террористу есть где разгуляться".

Атака РФ на Украину 24 апреля - что известно

Как сообщал УНИАН, всю ночь с 23 на 24 апреля Россия терроризировала украинские города, запуская крылатые и баллистические ракеты, дроны, авиабомбы. В частности в ГСЧС показали последствия удара по Киеву.

Также по данным МВД Украины, по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара в столице, еще более 70 получили различные травмы.

Кроме того, сейчас спасатели ищут двух детей, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия. Под завалами дома еще находятся люди.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех.

В то же время россияне нанесли удар и по Харькову. В результате атаки в городе повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные дворы, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Также есть пострадавшие среди мирного населения.

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