За 15 лет работы на рынке компания инвестировала в экономику страны более 10 млрд долл.

Компания «Метинвест» является одной из крупнейших компаний Украины по численности сотрудников, обеспечивая рабочими местами 80 тысяч украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба компании на специальном сайте, посвященном 15-летию ее работы robymo.com.ua.

«Метинвест» - одна из крупнейших компаний Украины по количеству налогов, инвестиций в социальные проекты, численности сотрудников», - говорится на сайте.

Согласно сообщению, за 15 лет своей работы группа произвела 142 млн тонн стали, уплатила 165 млрд грн налогов и инвестировала в экономику страны более 10 млрд долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Иван Бойко