Специально для этого проекта была восстановлена марка стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент.

Группа компаний "Метинвест" бесплатно изготовит и передаст государству сталь для нового герба-трезубца на щите монумента "Родина-мать", который в ближайшее время заменит герб Советского Союза.

Проект реализует Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с партнерами и финансовыми донорами, в продолжение процесса декоммунизации и дерусификации в Украине. Монтаж должны завершить до 24 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Разработал проект Украинский институт стальных конструкций имени В. М. Шимановского. Украинский трезубец на щите представляет собой идентичную старому гербу объемную конструкцию. Трезубец изготовят из двух типов металла: нержавеющей стали "Метинвеста" толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Для создания проекта и ремонтных работ по трезубцу группа "Метинвест" аккумулировала значительные ресурсы и привлекла специалистов из нескольких предприятий компании в Украине. Непосредственно прокат стали для обновленного символа выполнили работники "Запорожстали", специально по заказу Министерства культуры.

"Мы считаем, что один из самых главных символов несокрушимости украинского народа должен украшать трезубец из высококачественной украинской стали – как символ идентичности украинцев, которым мы гордимся. Специально для этого проекта мы восстановили марку стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент, а он был создан из стали "Запорожстали", – сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Напомним, группа "Метинвест" Рината Ахметова – одна из крупнейших и самых опытных компаний по изготовлению стали в Украине, производитель продукции для стального строительства, известный во всем мире. Среди известных объектов из стали компании – Дарницкий мост, новое безопасное укрытие Чернобыльской АЭС, НСК "Олимпийский", лондонский небоскреб Shard, мост Святого Георгия в Генуе и еще сотни реализованных проектов в Украине и мире.

Как известно, в приложении "Дия" был проведен опрос относительно судьбы герба СССР на щите монумента "Родина-мать". В нем приняли участие почти 800 тысяч украинцев. Больше всего – 85% – респондентов проголосовали за замену герба СССР на трезубец. Опрос по замене символа на монументе "Родина-мать" стал одним из самых массовых.